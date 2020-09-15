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Dünya

Yunanistan Mısır ile yaptığı kısmi deniz yetki anlaşmasını tamamlamak istiyor

Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşmasını tamamlamak üzere müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Tevfik Durul   | 15.09.2020
Yunanistan Mısır ile yaptığı kısmi deniz yetki anlaşmasını tamamlamak istiyor

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Atina'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Şukri ile görüşmelerinde iki ülke arasında imzalanan MEB anlaşmasının sonrasındaki süreci ele aldıklarını belirten Dendias, "Kısmi MEB anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin başlaması yönünde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Dendias, Kahire yönetimiyle imzaladıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "uluslararası hukuka uygun ve bölgedeki komşularına saygılı" olduğunu savunarak, ülkesinin "tehdit ve baskı olmadan diyaloğa her zaman açık olduğunu" öne sürdü.

Bölgede Kıbrıs Rum yönetiminin de katılımıyla üçlü iş birliği forumları düzenlemek üzere Lefkoşa'da daimi sekreterlik inşa edilmesi konusunun da gündemde olduğunu aktaran Dendias, Libya sorununa ilişkin ise krizin, dış müdahale olmaksızın Libyalıların kendisi tarafından çözülmesinden yana olduklarını iddia etti.

Şukri ise Yunanistan ile imzaladıkları anlaşmanın "uluslararası hukuk temelinde" olduğunu ileri sürerek, bu ülkeyle ilişkilerinin karşılıklı saygı doğrultusunda geliştiğini savundu.

"Türkiye için yok hükmünde"

Atina yönetimi, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta Yunanistan Meclisinde de da kabul edilmişti.

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