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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden ve Trump'a mektup gönderdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'da düzenlenecek seçimdeki başkan adayı Donald Trump'a mektup yazdı.

Dilara Karataş  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden ve Trump'a mektup gönderdi

Mexico City

Obrador, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Trump'a yazdığı mektuplardan kesitler paylaştı.

Buna göre, Biden'a yazdığı mektupta, seçimden çekilme kararını "özverili" bulduğunu belirten Obrador, Biden'ın kişisel çıkarlarıyla hareket etmediğini savundu.

Obrador, "Sizinle birlikte çalışmak benim için onurdu." ifadesini kullandı.

Trump'a yazdığı mektupta da Obrador, göçmen karşıtı kararların sınırın her iki tarafında da "isyana" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Obrador, Meksika'nın, 13 Temmuz'da Trump'a yönelik suikast girişimini kınayan ilk hükümet olduğuna işaret etti.

Trump'ın göçmenlerle ilgili olumsuz yorumlarına ve seçilmesi halinde sınırı kapatabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Obrador, Meksika'nın ABD ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını sırasında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından göçmenlere karşı konulan tedbirler kapsamında yüz binlerce göçmen Meksika topraklarına geri gönderilmişti.

Washington'un bu baskısı, ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenler için Meksika'yı "alıcı" ülke haline getirmişti.

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