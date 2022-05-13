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Dünya

Biden: ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir çağ açıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerde yeni bir çağ açıldığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 13.05.2022
Biden: ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir çağ açıyoruz

Washington

Biden, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesine katılarak bir konuşma yaptı.

ABD ile ASEAN ülkeleri arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Biden, "Sadece dostluğumuzun 45. yılını kutlamıyor, ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir çağ açıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, iki gündür süren oturumlarda Kovid-19'un kontrol altına alınması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuları ele aldıklarını aktararak, "Bu görüşmeler, Pasifik ve ASEAN bölgesinin ABD için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir." yorumunu yaptı.

"Açık ve özgür bir Hint-Pasifik bölgesi" misyonlarını sürdürdüklerini belirten Biden, bölgeye 150 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını aktardı.

Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yohannes Abraham'ı ABD'nin ASEAN Daimi Temsilciliğine aday gösterdiğini duyurdu.

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