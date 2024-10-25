Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 82 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.