Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Suudi Arabistan yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı.

Safiye Karabacak   | 28.05.2020
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Mekke


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'de normal hayata dönmek için iki aşama seyredileceği belirtildi. 

İlk aşamanın 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak 3 hafta süreceği kaydedilen açıklamada, ilk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Haram'da cuma namazı başta olmak üzere cemaat namazlarının mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

İkinci aşamaya 21 Haziran'dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda da 06.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, berberler ve kuaförler gibi sosyal mesafenin uygulanamadığı mekanların faaliyetlerine izin verilmemesi, düğün ve cenaze gibi durumlarda en fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilmesi yönünde kararlar alındığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina liglerin başlaması konusunda kararlı
Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Benzer haberler

Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti

Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak
Fed: Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser

Fed: Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat