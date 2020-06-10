Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,816.30
Altın
1,717.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, maske kullanımının, ulusal salgınlarda Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebileceğini ortaya koydu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 10.06.2020
Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yapılan bir araştırma, maske kullanımının, ulusal salgınlarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebileceğini ortaya koydu.

Cambridge ve Greenwich üniversitelerinin yaptığı araştırmanın bulguları "Proceedings of the Royal Society A" dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibinde yer alan Richard Stutt, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bir arada uygulanan yaygın maske kullanımının, Kovid-19'a karşı etkili bir aşı geliştirilmeden önce "ekonomik faaliyete yeniden izin verme ve salgını idare etmede makul bir yöntem olabileceğini" belirtti.

Uzmanlar araştırma çerçevesinde Kovid-19'un yeniden artma oranına etkisini değerlendirmek için salgının insanlar arasında yayılma dinamiklerini nüfus modelleriyle ilişkilendirdi.

Farklı senaryoların gözden geçirildiği çalışmada, insanların toplum içine her çıktıklarında maske takmalarının, sadece semptomlar görüldükten sonra maske takılmasına kıyasla Kovid-19'un yeniden çoğalma oranını azaltmada iki kat daha etkili olduğu gözlendi.

Uzmanlar dolayısıyla rutin maske kullanımının, gelecekte görülecek dalgaların etkisini azaltacağına ve daha az sıkı kısıtlamalara olanak tanıyacağına işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelleyerek hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti
Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı

Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı

Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini geçti

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti

Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir

Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir