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Dünya

Mali'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Mali'deki Maarif Okulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Adam Abu-bashal   | 24.04.2021
Mali'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Abuja

Ülkenin Segou bölgesindeki Maarif Okullarında, çocuk bayramı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerin söylediği şarkılar ve düzenlenen yarışmalarla neşeli anlar yaşandı.

Afrika Yetenek Sizsiniz yarışması yarı finalisti Aboubacon Keita ve ekip arkadaşları, akrobatik gösteriler yaptı.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı kutlamalarda kameralara renkli görüntüler yansıdı.

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