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Dünya

Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız   | 17.03.2020
Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, Kuching kentindeki hastanede bir süredir Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören 60 yaşındaki kilise papazının bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat eden hastanın temasta bulunduğu 193 kişinin ise ev karantinasına alındığı açıklandı.

Malezya genelinde şimdiye kadar 673 Kovid-19 vakası görülürken 49 kişi tedavi edildi.

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