Euro
7.15
Dolar
6.46
BIST 100
84,275.43
Altın
1,472.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 17.03.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

Ankara

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezaevlerinde sadece güvenlik suçlarıyla ilgili bazı mahkumların kaldığını aktaran İsmaili, "Güvenlik suçlarıyla ilgili mahkumların yüzde 50'si de bu izinden faydalandırıldı." dedi.

İsmaili, şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin çıkarılan genelge kapsamında geçici olarak serbest bırakıldığını belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur
'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'
Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Şimdi ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı

Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi
'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'

'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'
İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni