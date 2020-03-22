Malezya'da asker koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa indi
Malezya'da ordu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere göreve başladı.
Kuala Lumpur
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Malezya Genelkurmay Başkanı General Affendi Buang, yaptığı açıklamada, toplam 7 bin 500 ordu personelinin, ülke genelinde polisin kontrol yaptığı noktalara dağıtıldığını belirterek, "Askerlerimiz, günlük faaliyetleri kısıtlama kararına uyulmasını sağlamak üzere polislere yardım edecektir." ifadesini kullandı.
General Affendi, askerlerin görev sırasında hafif silah bulunduracağını vurgulayarak, "Düşman ile savaşmayacağız, sadece vatandaşa verilen talimatın uygulanmasını sağlayacağız." dedi.
Askerlerin görevlendirilmesinin ardından daha fazla vatandaşın, günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına uyduğu gözlemlendi.
Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı bugün 1306'ya yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 oldu.
Toplam vakalardan 788'inin, Selangor eyaletindeki Seri Petaling Camisi'nde 27 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen ve 16 bin kişinin katıldığı dini etkinliğe katılanlardan oluştuğu açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.