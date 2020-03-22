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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, uyarılara karşın sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz ederken, 65 yaş üstü için de kontroller yapıldı.

Hüseyin Bağış,Emrah Gökmen,Muhammed Gencebay Gür,Halis Akyıldız   | 22.03.2020
İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı. 

Eminönü

Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri yaşça büyük olanlara kimlik kontrolü yaptı.

Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Değerli İstanbullu vatandaşlarımızdan ricamızdır." ifadeleri kullanıldı.

                    

Polis ekiplerinin, kimlik kontrolleri sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

İstanbul'un turistik mekanlarından Sultanahmet Meydanı ve Eminönü Yeni Cami'nin önü sakindi.

Üsküdar

Üsküdar'da, uyarıları dinlemeyen bazı vatandaşların balık tutmaya ve parklarda vakit geçirmeye devam ettikleri görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Salacak'ta dezenfekte çalışması yaptı. 

İstanbul polisinden vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyardı. Uyarıları dinlemeyen bazı vatandaşlar, Zeytinburnu Sahili'nde vakit geçirmeye devam etti ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı ) 

Taksim

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çok sayıda işletmenin açılmadığı İstiklal Caddesi'ne sakinlik hakimdi.

Koronavirüs tedbirlerinin ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı haftanın son günü boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis araçlarının üstündeki led panolara "Evde Kal" yazıldı.

Ekipler ayrıca vatandaşlara dışarı çıkamamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.

Çekmeköy

Ana caddelerde trafik ekipleri, araçları durdurarak, yaşça büyük vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları uyarıyor.

Eldiven ve maske kullanan ekipler vatandaşları tedbirler konusunda da bilgilendiriyor.

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