Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağı belirtildi.

Kasım İleri   | 06.12.2020
ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. 

Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.

Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.

Şirketin, mayıs ayında yaptığı çalışmada, katılımcıların yüzde 72'si bulunacak aşıyı olacağını belirtmiş, eylül ayında bu oran yüzde 51'e düşmüştü.

Diğer taraftan Pew Research araştırmasına göre, ABD'deki Asya kökenlilerin yüzde 83'ü, Hispanik kökenlilerin ise yüzde 63'ü aşı yaptıracağını ifade etti.

Çalışmada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan veya ölen birini tanıdığını söyleyen siyahilerin oranı yüzde 72 iken ankette aşı yaptırmak isteyen siyahilerin oranının yüzde 42'de kalması dikkati çekti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60
KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da son 24 saatte 662 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca 5 ildeki risk artışına dikkati çekti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İtalya'da son 24 saatte 662 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti