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Dünya, Koronavirüs

KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8-23 Aralık tarihleri arasında KKTC'ye giriş yapan herkes 7 günlük karantinaya tabi olacak.

Muhammet İkbal Arslan   | 06.12.2020
KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak Fotoğraf: Ali Ruhluel /AA

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi.

KKTC Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanacak yeni kurallarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, yurt dışından gelecek herkes, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla ülkeye giriş yapacak ve 7 gün karantinaya tabi olacak.

KKTC'ye düzenlenecek charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması ise durduruldu.

Hava yolu ile KKTC'ye gelmek isteyenlerin ilgili şirketler tarafından HES kodları kontrol edilerek geliş biletleri kesilecek. HES kodunda temaslı veya Kovid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmeyecek.

Karantina ücretlerini yolcular ödeyecek

Türkiye'den KKTC'ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olması gerekecek.

Tüm test ve karantina ücretleri, KKTC vatandaşı olsun veya olmasın, ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacak.

Karantina ve test ücreti 2 bin 255 lira olarak belirlenirken, ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler ücretlerini ödediklerine ilişkin dekontla uçuş yapabilecek.

Mevcut kararlar, 8-23 Aralık tarihlerinde geçerli olacak.

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