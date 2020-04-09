Euro
7.36
Dolar
6.76
BIST 100
94,215.10
Altın
1,658.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Dünya, Koronavirüs

Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı

Senegal'deki Türk yatırımı FKS Un ve Yem Fabrikası'nın sahibi Malatyalı Baştürk ailesi, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 150 milyon CFA Frangı (yaklaşık 1,68 milyon TL) katkıda bulundu.

Alaattin Doğru   | 09.04.2020
Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

FKS Un ve Yem Fabrikası'nın yöneticilerinden Seyfullah Çalışkan, ülkenin salgınla mücadele fonu FORCE COVID-19'a aktarılmak üzere sembolik yardım çekini Planlama, İşbirliği ve Ekonomi Bakanı Amadou Hott'a takdim etti.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şirketimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardım seferberliği çağrısına uyarak ilk yardımlarını Türkiye'de yaptı. Bu yardımlara Senegal'de devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Faruk Baştürk'ün talimatıyla Senegal'deki salgınla mücadele fonuna 150 milyon CFA Frangı yardımda bulunduk." diye konuştu.

Bu miktarın yapacakları 500 milyon CFA Frangı (5,61 milyon TL) yardımının sadece bir kısmı olduğunu söyleyen Çalışkan, firmanın her yıl Senegal devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve doğrudan halka yaptığı yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıktaki Rufisque kentinde bulunan FKS Un Fabrikası, 2009'dan bu yana ülkede faaliyet gösteriyor.

Senegal'in un talebinin yüzde 40'ını karşılayan ve 200'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan FKS Endüstri'ye, 2012'de faaliyete geçen yem fabrikası da eklendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
65 ilde izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 288 operasyon düzenlendi
Türkiye ile Gürcistan salgın döneminde bölgesel tedarik zincirini beraber yönetiyor
MEB ayda 300 bin 'yüz koruyucu siperlik' için seri üretime başladı
'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalar'
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 521 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye ile Gürcistan salgın döneminde bölgesel tedarik zincirini beraber yönetiyor

Türkiye ile Gürcistan salgın döneminde bölgesel tedarik zincirini beraber yönetiyor

Acil durumlar dışında diş tedavisi için ısrar edilmemeli

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 521 bini geçti

Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı

Malatyalı yatırımcıdan Senegal'e 1,68 milyon liralık Kovid-19 yardımı
Süt üreticilerinden yem sanayicilerine 'zam' tepkisi

Süt üreticilerinden yem sanayicilerine 'zam' tepkisi
Latin Amerika ülkelerinin Kovid-19 ile imtihanı

Latin Amerika ülkelerinin Kovid-19 ile imtihanı