Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 312 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 262'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 312 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 56 bin 20'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan sayısının ise 29 bin 600 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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