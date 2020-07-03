Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz   | 03.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 262'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 312 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 56 bin 20'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan sayısının ise 29 bin 600 olduğu bilgisi paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 385'e çıktı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti
Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artmasıyla bazı tedbirler geri getirildi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 56 bini geçti

Hollanda'da yaklaşık 4 ay aradan sonra camilerde ilk cuma namazı kılındı

Hollanda'da yaklaşık 4 ay aradan sonra camilerde ilk cuma namazı kılındı

Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artmasıyla bazı tedbirler geri getirildi

Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artmasıyla bazı tedbirler geri getirildi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı