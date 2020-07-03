Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara sekizinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivas
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara sekizinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan sekizinci Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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