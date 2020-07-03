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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bini aştı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 03.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bini aştı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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