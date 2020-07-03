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Dünya, Koronavirüs

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Behlül Çetinkaya   | 03.07.2020
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra ateşinin yükselmeye başladığını ve kendisini hemen evinde izole ettiğini ifade etti. 

Açıklamasında, "Yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun ki şu an güçlü ve enerjik hissediyorum." ifadelerine yer veren Kureyşi, takipçilerinden dua isterken çalışmalarına evden devam edeceğini duyurdu.

Pakistan'da daha önce de Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Narkotikle Mücadele Bakanlığı ile Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi'nin Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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