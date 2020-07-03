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Türkiye

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 178 bin 278'i iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu.

Barış Gündoğan   | 03.07.2020
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 178 bin 278'i iyileşti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı 5 bin 186 oldu. 

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.

"Vakaların azalması zaman alıyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu. 

24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadesini kullandı.

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