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Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Adliye önünde polislere saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Barış Gündoğan   | 03.07.2020
Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamada, Anıtpark'ta düzenlenmek istenen ancak Ankara Valiliğince uygun görülmeyen yürüyüşle ilgili, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik grubun, saat 15.00 itibariyle adliye bahçesinde toplandıkları anımsatıldı.

Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba, "eylemlerinin yasaya aykırı olduğunun" ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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