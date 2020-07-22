Japonya'da Kovid-19 tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı
Japonya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onayladı.
Tokyo
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Kyodo'nun haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde steroid ilaç Deksametazon kullanılmasını uygun buldu.
Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir Deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.
Japonya'da Kovid-19 tedavisine yönelik Remdesivir isimli ilaç mayıs ayında onaylanmıştı.
İngiltere'de tedavilerde ilacın, 10 gün boyunca verildiği 2 bin 100 hasta ile verilmediği 4 bin 300 hastanın durumu kıyaslandığında ilacın etkisi ortaya çıkmıştı, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı saptanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.