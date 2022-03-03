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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak

Yusuf Özcan   | 03.03.2022
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak

Ile-de-France

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının "Ukrayna'nın tamamının kontrolünü" almak olduğunu belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin ile 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Ukrayna'da "daha kötüsünün" yaşanacağını, Putin'in amacının "Ukrayna'nın tamamının kontrolünü" almak olduğunu ifade etti.

Putin ise görüşmede, saldırıları "büyük kararlılıkla" sürdüreceğini ve "planlanan" şekilde ilerlediğini söyleyerek, Ukrayna'nın şartlarını reddetmesi halinde saldırıların daha ciddileşeceğini dile getirdi.

Görüşmede, Putin, bu savaşın "Nazizm'e" karşı olduğu tavrını yineledi.

Fransız basınının Kremlin'in açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Putin görüşmede, Ukrayna'da "milliyetçilere" karşı saldırılarını "uzlaşmadan" sürdürme niyetini belirtti.

Putin, Macron'un dün akşam yaptığı açıklamalara da katılmadığını aktardı.

Macron'un açıklamaları

Macron, dün akşam, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Fransa'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ancak Putin'in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini belirtmişti.

Moskova'nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu ifade eden Macron, bu savaşın "Nazizm'e karşı olmadığını" belirtmişti.

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetmişti.

Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını ifade eden Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.

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