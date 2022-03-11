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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus ordusu, Harkiv'de psikonörolojik yatılı okula saldırdı

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Harkiv'e bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurdu.

Ruslan Rehimov   | 11.03.2022
Rus ordusu, Harkiv'de psikonörolojik yatılı okula saldırdı

Kiev

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında okulda 330 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Synyehubov, okulda bulunanlardan 50'sinin yürüme zorluğu çeken, 10'nun ise tekerlekli sandalyeye mahkum öğrenciler olduğunu belirtti.

73 kişiyi komşu yatılı okula tahliye etmeyi başardıklarını aktaran Synyehubov, yaralı ve ölü sayısını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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