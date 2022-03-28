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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş durumuna alışmak istemiyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile ciddi müzakereler yapma çağrısında bulunarak, bu savaş durumuna alışmak istemediğini söyledi.

Erbil Başay   | 28.03.2022
Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş durumuna alışmak istemiyoruz

Berlin


Scholz, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, görüşmelerinin odağında Ukrayna’daki durumun bulunduğunu belirtti.

Savaşın 5. haftaya girdiğini ve Ukrayna’da ölümlerin, yıkımların ve acının azalmadan devam ettiğine işaret eden Scholz, “Bu savaş durumuna alışmak istemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmakla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini yineleyerek, “Rusya Devlet Başkanına ateşkes konusunda anlaşmaya varmayı ve Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmayı kabul etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Almanya’nın yıllar sonra tutumunda değişikliğe giderek ilk kez savaş bölgesine silah ve askeri malzeme gönderdiğini belirten Scholz, Ukrayna’ya insani, mali ve askeri desteğin süreceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine insani yardım konusunda verdikleri sözü hatırlatan Scholz, Ukrayna’dan gelen mültecileri kabul etmeye çağırdı.

Scholz, Almanya’nın Rusya’ya olan gaz, petrol ve kömüre ilişkin bağımlılığını azaltması gerektiğini belirterek, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda yoğun çalıştığını, bu krizin enerji dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

İsveç Başbakanı Andersson ise Ukrayna’daki savaşta sivillere ve hastanelere de saldırılar yapıldığına işaret ederek, bunun sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Putin ve yönetiminin olduğunu söyledi.

Andersson, Ukrayna’dan AB’ye ulaşan mültecilere katkı sağlanacağını ancak bunun "çok büyük ölçüde" olmayacağını söyledi.

Mülteciler konusunda çözümün bir parçası olacaklarını aktaran Andersson, savaşın sona erdirilmesi için Putin’e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Andersson, İsveç’in bir askeri ittifakta yer almadığına işaret ederek, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Avrupa’daki güvenlik düzeninin değiştiğini, bu sebeple ülkesinde buna ilişkin tartışmaların sürdüğünü ve ülkesinin durumunun yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

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