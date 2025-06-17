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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

Macron, İran’da güç kullanarak rejim değişikliğinin "stratejik hata" olacağını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’in İran’da rejim değişikliği olacağı yönündeki söylemlerinin arttığı dönemde, "Geçmişte vurarak veya askeri operasyonlarla rejimleri değiştirmek isteyenler stratejik hata yapmışlardır." dedi.

Şeyma Yiğit  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Macron, İran’da güç kullanarak rejim değişikliğinin "stratejik hata" olacağını söyledi

Ankara

G7 Liderler Zirvesi nedeniyle Kanada’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İsrail-İran çatışması beşinci gününe girerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlı muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney için suikast sinyali verdiği dönemde Macron, rejimin güçle devrilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

"Dışarıdan bombalarla vurarak bir ülkenin kendisine rağmen kurtarılacağına inanmanın" bir yanılgı olduğunu belirten Macron, "Halkların egemen olduğunu düşünüyorum ve geçmişte vurarak veya askeri operasyonlarla rejimleri değiştirmek isteyenler stratejik hata yapmışlardır." dedi.

İran'da rejim değişikliği söylemleri

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran’da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler İran’da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir" demişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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