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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok

Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Zuhal Demirci  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Budapeşte

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Karmelita Manastırı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

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