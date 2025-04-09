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Dünya

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

Esra Taşkın  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

Ankara

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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