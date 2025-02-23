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Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah için cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 27 Eylül'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve halefi Haşim Safiyyuddin için geniş kapsamlı bir cenaze töreni düzenlendi

Çağrı Koşak  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah için cenaze töreni düzenlendi

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 27 Eylül'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve birkaç gün sonra yine İsrail saldırısıyla yaşamını yitiren halefi Haşim Safiyyuddin için geniş kapsamlı bir cenaze töreni düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Kamil Şamun stadyumunda "Ahde bağlıyız" sloganıyla düzenlenen cenaze törenine, Lübnan'dan ve yurtdışından yüzbinlerce kişi katıldı.

Törenin yapıldığı stadyum saatler öncesinde doldurulurken, Kuran-ı Kerim kıraatı ve ilahilerin yanı sıra Nasrallah ve Safiyyuddin için şiirler okundu.

Cenazelerin stadyuma girişinden kısa bir süre sonra İsrail'e ait 4 savaş uçağı törenin yapıldığı bölge üzerinden uçuş yaptı. Cenazeye katılanlar "İsrail'e ölüm" sloganıyla tepki gösterdi.

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardımanla hedef alınmıştı.

Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısına hedef olmuştu.

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