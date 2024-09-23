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Dünya

Lübnan'a uçuşların askıya alınması sonrası Beyrut Havalimanında sefer sayısı düştü

Şu ana kadar 14 hava yolu şirketi Lübnan'a uçuşları askıya aldı.

Wassim Samih Seifeddine, Halime Afra Aksoy  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Lübnan'a uçuşların askıya alınması sonrası Beyrut Havalimanında sefer sayısı düştü

Beyrut

Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, 14 hava yolu şirketinin Lübnan'a uçuşları askıya almasının ardından Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde önemli bir düşüş yaşandığını belirtti.

İsrail saldırılarının ardından ülkedeki askeri ve güvenlik alanında yaşanan gelişmelerin ardından Abboud, Beyrut'taki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Havalimanındaki yolcu trafiğinde yüzde 30 ila 40'lık düşüş yaşandığını belirten Abboud, ancak ne havalimanı ne de hükümet yetkilileri tarafından bu rakamların resmi şekilde onaylandığını belirtti.

Abboud, uçuşları askıya alan 14 hava yolu şirketi arasında Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kuveyt Hava Yolu, Suudi Arabistan Hava Yolu, Swissair Havayolu, Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia Havayolu'nun bulunduğunu kaydetti.

Hava yolu şirketlerinin uçuşlarını farklı sürelerde askıya aldığını belirten Abboud, Middle East Airlines'ın Lübnan'a uçuşların askıya alınmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için ek seferler düzenlediğine dikkati çekti.

Abboud, Hariri Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik durumu ve uçuşların askıya alınmasındaki gelişmelere göre her gün değiştiğini belirtti.

İsrail’in Lübnan’a bugünkü saldırılarında 182 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 182’ye, yaralananların sayısının ise 727’ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı da eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise okulları, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlara açtıklarını açıkladı.

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