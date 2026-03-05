Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 102'ye yükseldi, 638 kişi yaralandı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıkladı.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.
- Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor
Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026
Saldırılarda çok sayıda konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldihttps://t.co/GUC2tKA3AV pic.twitter.com/m0LJmqYq2O
Lübnan Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, Lübnan'da 320 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmeye giriştiği Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 320 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ederek gerçekleştirdikleri yoğun hava saldırılarına ilişkin konuştu.
Defrin, İsrail savaş uçaklarının pazartesi gününden beri Lübnan'da Hizbullah'a ait 320 hedefi imha ettiğini iddia etti.
Yaklaşık 96 bin kişi barınma merkezlerine yerleştirildi
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bin kişinin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtildi.
İsrail ordusundan, Beyrut'un güneyindeki mahalleler için sürgün emri ve saldırı tehdidi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce fazla insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." ifadesini kullanan Adraee, Burc el Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.
İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.
İsrail ordusundan Lübnan’ın Bekaa bölgesindeki bazı bölgeler için sürgün emri ve saldırı tehdidi
İsrail ordusu Lübnan’ın Bekaa bölgesindeki bazı bölgeler için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı açıklamada, Bekaa'daki 3 bölgenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
Bekaa bölgesindeki Durs, Brital ve Macdelyun beldelerinde yaşayanlara saldırı tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara bölgeleri acilen tahliye etme çağrısı yaptı.
Adraee, söz konusu bölgelerde Hizbullah’ın faaliyetlerinin bulunduğunu öne sürerek İsrail ordusunun bu altyapıyı hedef alacağını ifade etti.
Adraee ayrıca Hizbullah unsurlarına veya askeri tesislere yakın bulunmanın siviller için tehlike oluşturduğunu savundu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron’dan İsrail’in Beyrut’taki Dahiye bölgesini hedef almaması için yardım istedi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef almaması için müdahalede bulunmasını istedi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Dahiye sakinlerine yönelik tehditlerine değinerek bölgenin hedef alınmaması için Fransa'nın devreye girmesini talep etti.
Görüşmede Avn ayrıca, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çaba gösterilmesini istedi.
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın yoğun varlık gösterdiği Dahiye bölgesine sık sık hava saldırıları düzenliyor.
Macron: Hizbullah saldırıları durdurmalı, İsrail Lübnan'a kara harekatından kaçınmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'ya yakın olan Lübnan için harekete geçmeliyiz." diyerek, Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını durdurmasını, İsrail'in de herhangi bir kara harekatından kaçınması gerektiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın yeniden savaşa sürüklenmesini önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini" vurguladı.
Bu kapsamda daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü hatırlatan Macron, bugün üst düzey Lübnanlı yetkililer ile de Hizbullah ve İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü askeri operasyonların sonlandırılmasına ilişkin bir plan oluşturmak üzere görüştüğünü duyurdu.
Macron, "Hizbullah, İsrail'e ateş açmayı derhal sonlandırmalı. İsrail, herhangi bir kara müdahalesinden veya Lübnan topraklarında geniş çaplı bir operasyondan kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.
Lübnanlı yetkililerin, kendisine "Hizbullah'ın elinde bulunan noktaların kontrolünü ele geçirme ve ülkenin güvenliğinin sorumluluğunu tamamen üstlenme sözü verdiğini" aktaran Macron, Fransa'nın Lübnan silahlı kuvvetlerine desteği sürdüreceğinin altını çizdi.
Macron, "Fransa, Lübnan silahlı kuvvetleri ile işbirliğini güçlendirecek ve onlara zırhlı personel taşıyıcıları ile operasyonel ve lojistik destek sağlayacaktır." dedi.
"Fransa'nın Lübnan halkı ile dostluğunun bir kanıtı olarak" Lübnan'da yerinden edilen siviller için insani yardım göndereceğini açıklayan Macron, İran'ı da uyardı.
Macron, İran'ın "Lübnan'ı daha fazla Lübnanlılara ait olmayan bir savaşa sürüklememesini" isterken, İsrail'i de "gerilimi tırmandırmamaya" çağırdı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.