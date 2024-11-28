Dolar
34.60
Euro
36.63
Altın
2,641.10
ETH/USDT
3,541.30
BTC/USDT
94,855.00
BIST 100
9,640.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da 20. MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı gala yemeği programında konuşuyor.
logo
Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesten bir gün önce 26 Kasım'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybının 3 bin 961'e ulaştığını duyurdu.

Halime Afra Aksoy  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 27 Kasım'da başlayan ateşkesten bir gün önce düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun 26 Kasım Salı günü gerçekleştirdiği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği, 266 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bununla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 961'e, yaralı sayısının da 16 bin 520'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından cansız bedenlerin çıkarılmaya devam ettiği ve can kaybının bu nedenle arttığı ifade edildi.

Doğru ve kapsamlı bilgiye ulaşılması adına enkaz altından çıkarılmaya çalışılan naaşları da kapsayacak şekilde tüm veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlatıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlığın, tüm bu araştırma ve incelemeler neticesinde İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybına ilişkin nihai rapor yayınlayacağı kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kitabının editöründen açıklama
MOSSAD'a casusluk yapan 7 sanık hakkında dava açıldı
Ankara'da "AB-Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar" paneli düzenlendi
Umman Sultanı Bin Tarık: Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz
Bakan Yerlikaya, emniyet şeridinin önemine dikkati çeken çocuğun videosunu paylaştı

Benzer haberler

DSÖ: Lübnan'da İsrail saldırılarından dolayı Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanı öldü

DSÖ: Lübnan'da İsrail saldırılarından dolayı Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanı öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

İsrail'in 419 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi

Depremzede çocuklar oyun terapisiyle rehabilite ediliyor

Depremzede çocuklar oyun terapisiyle rehabilite ediliyor
Sağlık Bakanlığına bağlı HPV Bölge Laboratuvarı sayısı 12'ye çıkarılacak

Sağlık Bakanlığına bağlı HPV Bölge Laboratuvarı sayısı 12'ye çıkarılacak
Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini açıkladı

Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet