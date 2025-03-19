Lübnan: İsrail, işgalindeki 5 noktaya uluslararası güçlerin konuşlanması yönündeki teklifleri reddediyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü 5 noktadan çekilmesi için sunulan tekliflerin Tel Aviv yönetimi tarafından reddedildiğini söyledi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede ülkesinin ekonomik reformlara ihtiyaç duyduğunu ve kendisinin yönetimindeki dönemde ekonomik reformları hayata geçirmeye odaklanacaklarını kaydeden Avn, İsrail ordusunun çekildiği güneydeki bölgelerin tümüne Lübnan ordusunun konuşlandığını belirtti.
Avn, İsrail'in Lübnan topraklarındaki bazı noktalardan çekilmemesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya engel olduğu gibi 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese de aykırı olduğunu dile getirdi.
"İsrail, işgal ettiği 5 noktadan çekilmesi ve oralara uluslararası güçlerin konuşlanması için Lübnan tarafından sunulan tekliflerin tümünü reddetti." diyen Avn, bu konuyu çözüme kavuşturmak için diplomatik çabaların devam ettiğini kaydetti.
İsrail'in 5 esiri teslim ettiğini ancak hala Lübnanlı bazı esirleri elinde tuttuğunu söyleyen Avn, Lübnan olarak İsrail'in elindeki tüm esirlerin serbest kalması konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.
Lübnan ile Suriye sınırında yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Avn, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lübnan-Suriye sınırında istikrarın geri getirilmesi için Suriye ile iletişimi sürdürüyoruz. Lübnan ordusu da son 3 günde yaşananların tekrarlanmaması için sınır bölgesindeki beldelere konuşlandı."
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.