Lübnan Cumhurbaşkanı: Lübnan, İsrail’in işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmesinde ısrarcı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in ülkesinin güneyde işgal ettiği topraklardan, Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşmasında belirtilen 60 günlük süre içinde tamamen çekilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.
Beyrut
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avn, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve beraberindeki askeri heyeti, başkent Beyrut’un doğusundaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.
Buradaki konuşmasında, "Lübnan, 27 Kasım’da varılan anlaşmada belirlenen süre içinde, İsrail’in güneydeki işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmesinde ısrarcıdır." diyen Avn, İsrail’in çekilme sürecini tamamlamamasının, sınır köylerinde gerilimin devam etmesine neden olduğunu, bölgedeki istikrarı engellediğini, halkın köylerine geri dönmesini ve İsrail saldırıları sırasında tahrip olan yerlerin yeniden inşasını zorlaştırdığını kaydetti.
Uluslararası destek çağrısı
İsrail’i çekilmeye zorlamak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve bu çabalarının uluslararası toplumdan destek gördüğünü ifade eden Avn, uluslararası toplumun bu konuda İsrail'e daha fazla baskı yapması gerektiğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Avn, İspanya Savunma Bakanı Robles’e ziyareti için teşekkür etti ve BM Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan İspanyol birliklerinin oynadığı rolden övgüyle bahsetti.
Robles ise Avn’ı Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve İspanya’nın Lübnan’ı yeniden toparlanma sürecinde desteklediğini belirtti.
"İspanya, Lübnan ve halkının yanındadır. Uluslararası barış gücündeki çalışmalarına devam edecektir." ifadesini kullanan Robles, İsrail’in belirtilen sürede çekilmesinin güneydeki istikrarın korunması ve bu konuda elde edilen ilerlemelerin devamındaki önemine dikkati çekti.
Robles, İspanya’nın Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde Lübnan’a her alanda destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.