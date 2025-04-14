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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, İsrail'in çekildiği bölgelerde görevini tam yapıyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun ülkenin güneyinde İsrail'in çekildiği bölgelerde görevini tam olarak yaptığını söyledi.

Mahmut Geldi  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, İsrail'in çekildiği bölgelerde görevini tam yapıyor"

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD Senatosu Tahsisat Komitesi Devlet ve Dış Operasyonlar Alt Komitesi Üyesi Paul Grove'yi başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Ülkenin güneyindeki duruma işaret eden Avn, "Ordu, İsrail'in çekildiği bölgelerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamak üzere görevini tam yapıyor. Bu bağlamda vatandaşlarını koruyabileceğini kanıtlayarak her türlü silah ve mühimmata el koyuyor." dedi.

Avn ayrıca Lübnan ordusuna destekleri için ABD'ye teşekkür etti.

ABD'li Senatör Grove de Lübnan'a askeri ve sosyal alanda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen "Hizbullah'ın askeri eylemlerini" gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalardan çekilmeye yanaşmadığı gibi insansız hava araçlarıyla sürekli saldırılar düzenliyor.

ABD de bu sürede Lübnan yönetiminden Hizbullah'ı silahsızlandırma sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Karara göre, İsrail'in Lübnan'la sınırını temsil eden Mavi Hat'tın gerisine çekilmesi ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılması, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulması öngörülüyor.

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