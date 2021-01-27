Euro
8.97
Dolar
7.41
BIST 100
1,467.00
Altın
1,843.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Medipol Başakşehir - Trabzonspor 2020 TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 76, Cezayir'de 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Çağrı Koşak   | 27.01.2021
Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 906 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 428 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 553'e, vakaların 289 bin 660'a, iyileşenlerin sayısının da 170 bin 67'ye yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 262 yeni vaka tespit edildi, 202 hasta ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 877, vaka sayısı 106 bin 359, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 589 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişinin öldüğü, 3 bin 939 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 890 kişinin ise hastalığı atlattığı duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 811'e, vaka sayısının 289 bin 86'ya, iyileşen hasta sayısının ise 263 bin 730'a çıktığı bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 580 kişinin daha enfekte olduğu, 436 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vaka sayısının 162 bin 862'ye, iyileşen hasta sayısının 155 bin 739'a çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede bugüne kadar 957 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız
Sağlık Bakanı Koca: 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız
74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı

Dünya Gıda Programı: Güney Afrika bölgesi salgının en kötü evresine girdi

Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti