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Dünya

Los Angeles'ta göçmenlerin gözaltına alınmasına tepki

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Federal Bina önünde toplanan göstericiler, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin şehir merkezindeki yasadışı göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto etti.

Jon Putman  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Los Angeles'ta göçmenlerin gözaltına alınmasına tepki

Los Angeles

Down Town Los Angeles (DTLA) bölgesinde gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren kalabalık, göçmen haklarını savunan sloganlar atarak güvenlik güçlerinin uygulamalarını eleştirdi. Gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları da destek verdi.

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