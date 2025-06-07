Los Angeles'ta göçmenlerin gözaltına alınmasına tepki
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Federal Bina önünde toplanan göstericiler, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin şehir merkezindeki yasadışı göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto etti.
Los Angeles
Down Town Los Angeles (DTLA) bölgesinde gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren kalabalık, göçmen haklarını savunan sloganlar atarak güvenlik güçlerinin uygulamalarını eleştirdi. Gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları da destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.