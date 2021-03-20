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Dünya

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride 33 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteride 33 kişi gözaltına alındı.

Hasan Esen   | 20.03.2021
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride 33 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Hasan Esen / AA

Londra

Kısıtlamalar karşıtı binlerce kişi, yerel saatle 13.00'te (TSİ 16.00) Hyde Park'ta toplanarak yürüyüşe başladı.

Londra’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteri

İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi. Yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, polis ekipleri BBC önünde müdahalede bulunarak bazı kişileri gözaltına aldı. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )

Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, sık sık "Özgürlüğünüzü geri alın" ve "Özgürlük" sloganları atıldı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbedeler sırasında bazı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına direnen kişilerin çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüldü.

Salgın konusunda yalan haber yapmakla suçladıkları BBC'ye de yürüyen eylemcilere polis müdahalede bulundu.

Polis, akşam saatlerine kadar süren gösteride 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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