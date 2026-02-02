Dolar
43.47
Euro
51.30
Altın
4,677.13
ETH/USDT
2,332.30
BTC/USDT
78,295.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Kocaelispor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Maçın ardından basın toplantıları yapıldı
logo
Dünya

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

Londra Metropolitan Polisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan pedofili belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarının herhangi bir cezai soruşturmayı gerektirip gerektirmediğini araştıracak.

Behlül Çetinkaya  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

Londra

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada ABD Adalet Bakanlığının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı yeni belgelerle ilgili değerlendirme yaptı.

Açıklanan belgeler ve medyada yer alan haberlerden sonra kamu görevinde usulsüzlük iddialarına ilişkin bir dizi ihbar aldıklarını kaydeden Marriott, "Bu ihbarların tamamı, soruşturma başlatılması için cezai eşiği karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere incelenecektir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Marriott, "Dikkatimizi çeken yeni ve ilgili bilgiler olması halinde bunları değerlendirecek ve uygun görüldüğü takdirde soruşturacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca belgede başta İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi, eski Prens ve York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor ile İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi, eski bakan Lord Peter Mandelson'ın adı geçiyor.

İddialar nedeniyle Mountbatten-Windsor'un York Dükü ve Prens unvanları elinden alınmış, Mandelson ise getirildiği büyükelçilik görevinden 7 ay sonra uzaklaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama hasara yol açtı
Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı
Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

İngiltere'de bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Londra'nın seçkin semtlerinden Richmond'da gündüz yapılan soygun güvenlik endişelerini artırdı

Londra'nın seçkin semtlerinden Richmond'da gündüz yapılan soygun güvenlik endişelerini artırdı
İngiltere'de onbinlerce kişi Filistin'e destek için ulusal yürüyüş düzenledi

İngiltere'de onbinlerce kişi Filistin'e destek için ulusal yürüyüş düzenledi
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı

3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet