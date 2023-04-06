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Dünya

Litvanya, düzensiz göç nedeniyle Belarus'tan 120 milyon avro tazminat talep ediyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'u, birçok bölgeden binlerce insanın düzensiz göçünü organize etmekle suçlayarak 120 milyon avro tazminat talep ettiklerini bildirdi.

Murat Temizer  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Litvanya, düzensiz göç nedeniyle Belarus'tan 120 milyon avro tazminat talep ediyor

Varşova

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasal sürecin Litvanya Adalet Bakanı Ewelina Dobrowolska tarafından başlatıldığını belirtti.

Belarus'u birçok bölgeden binlerce insanın düzensiz göçünü organize etmekle suçlayan Landsbergis, 120 milyon avro tazminat talep ettiklerini bildirdi.

Dobrowolska da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Belarus'tan Litvanya'ya geçip Avrupa Birliği'ne (AB) girmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Belarus'un söz konusu talebi kabul etmemesi durumunda Litvanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracağı kaydedildi.

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