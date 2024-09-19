Dolar
33.99
Euro
38.04
Altın
2,586.64
ETH/USDT
2,469.90
BTC/USDT
63,462.00
BIST 100
9,975.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Libya, Trablus Uluslararası Havaalanı terminalini inşa eden İtalyan şirketle anlaşmasını iptal etti

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Trablus Uluslararası Havaalanı'ndaki bir terminalin yeniden inşa projesini yürüten İtalyan şirket ile yapılan anlaşmanın, taahhütler yerine getirilmediği için iptal edildiğini duyurdu.

Muhammed Semiz  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Libya, Trablus Uluslararası Havaalanı terminalini inşa eden İtalyan şirketle anlaşmasını iptal etti

Trablus

Libya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Vessam el-İdrisi basına yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın açılışının 2-3 ay gecikebileceğini söyledi.

Havaalanındaki bir terminalin yeniden inşa projesini yürüten İtalyan şirket vaatlerini yerine getirmediği için yapılan anlaşmanın iptal edildiğini aktaran İdrisi, kısa süre içinde uluslararası standartlara sahip yeni bir şirketle anlaşma imzalanacağını kaydetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 17 Eylül'de Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın inşa edilen yeni yolcu salonunun açılışında yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın açılışını 2025 yılının başlarına yetiştirmeye çalışacaklarını belirtmişti.

Trablus Uluslararası Havaalanı

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı, 1934 yılında İtalyanlar tarafından inşa edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Muammer Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havalimanını ele geçirdi ve Ekim 2011’de uçuşlara tekrar başlandı.

Ağustos 2014'te Fecr Libya milis grubunun havalimanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga Uluslararası Havalimanı'na nakledildi ve Trablus Uluslararası Havaalanı bir daha kullanılamadı.

Trablus Uluslararası Havaalanı'nda bulunan bir terminalin yeniden inşa projesini ise İtalyan "AENEAS" şirketi yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da "sahte bal üretenlere" yönelik operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı
Bakan Kurum'dan İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama

Benzer haberler

Libya, Trablus Uluslararası Havaalanı terminalini inşa eden İtalyan şirketle anlaşmasını iptal etti

Libya, Trablus Uluslararası Havaalanı terminalini inşa eden İtalyan şirketle anlaşmasını iptal etti

Libya'da kamu medya kuruluşlarını yönetecek "Ulusal Medya Kurumu" kurulacak

Rusya ile Mısır, Gazze'deki krizin acilen çözülmesinden yana

5 soruda Libya'da siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizi

5 soruda Libya'da siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizi
Libya'nın Derne kentinde 2 barajın patladığı sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Libya'nın Derne kentinde 2 barajın patladığı sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet