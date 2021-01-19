Euro
9.06
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,838.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul ettiği bildirildi.

Ali Semerci   | 19.01.2021
Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

Trablus

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylamaya yüzde 73 katılım gerçekleştiğini belirtti.

Huveyli, yapılan oylamada 19 ret oyuna karşılık 51 evet oyuyla yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasının kabul edildiğini söyledi.

Forum üyelerinden Muhammed er-Reid de mekanizmanın, 3 bölgenin her birinin 1 aday göstermesini ve Siyasi Diyalog Forumu'nda yer alan bölge temsilcilerinin yüzde 70 oyunu almasını içerdiğini ifade etti.

Reid, her bölgenin gerekli oranla aday göstermeyi başaramaması halinde liste sistemine dönüleceğini kaydetti.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, 3 Ocak'ta Libya’da ortak yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin meseleleri görüşmek üzere Danışma Komitesinin oluşturulduğunu açıklamıştı.

BM himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yeni toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Ocak'ta başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile telefonda görüştü

Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkes anlaşmasını uygulamaya niyetli değil

Yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'i masada seçim dosyası bekliyor

Yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis'i masada seçim dosyası bekliyor
BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

Libya’da toplu mezarlardan sorumlu tutulan Hafter’e bağlı 'Kani' milislerinin bulunması için gösteri düzenlendi

Libya’da toplu mezarlardan sorumlu tutulan Hafter’e bağlı 'Kani' milislerinin bulunması için gösteri düzenlendi