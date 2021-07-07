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Dünya, Libya

Libya ordusu: Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceğiz

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Hafter milislerinin anlaşmaya uymadığını belirtti.

Safiye Karabacak   | 07.07.2021
Libya ordusu: Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceğiz

Trablus

Libya ordusu, iki yıl kapalı kaldıktan sonra geçen ay açılan ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolunu, Halife Hafter'e bağlı milislerin anlaşmaya uymamasına rağmen açık tutmayı sürdüreceklerini duyurdu.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusu ile Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin bulunduğu 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Hafter milislerinin anlaşmaya uymadığını ifade etti.

Dırah, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin yolun kendilerine ait tarafını kapatmasına rağmen Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin çekilmesi için mühlet tanımak adına yolun kendilerine ait tarafını açtıklarını dile getiren Dırah, şunları kaydetti:

"Hafter milislerinin anlaşmayı uygulaması için iki haftadan fazla bir süre geçmesinin ardından kendi tarafımızdan yolu kapatmayı düşündük. Ancak Başkomutan Muhammed el-Menfi ile Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Beytülmal'in istişareleri sonucu askeri komiteyle iletişime geçilip konu incelenene kadar yolun açık kalmasına karar verildi."

Dırah ayrıca "Hafter milisleri paralı askerleri geri çekmeden yolu açarsa bizim tarafımızdan yol kapatılacak ve paralı askerler geri çekilene kadar da açılmayacak." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ülkenin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolu önemli bir ticaret yolu olarak biliniyor.

Sahil yolu, Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

Hafter milislerini destekleyen Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, söz saldırıların başladığı tarihten bu yana Sirte kenti ve havaalanında konuşlandırılıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ateşkes anlaşması, paralı askerlerin ve yabancı güçlerin Sirte ve Cufra'yı 90 gün içinde terk etmesini öngörüyordu ancak bu durum gerçekleşmedi.

Libya ordusu ve Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitesi 12 Kasım 2020'de "sahil yolunun vatandaşların güvenli geçişine izin verecek şekilde açılması, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların belirlenen alandan çıkarılması ve sınır dışı edilmek üzere Trablus ve Bingazi'de toplanması" yönünde anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 20 Haziran'da, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını duyurmuştu.

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