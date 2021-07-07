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Dünya

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan ölü sayısı 36'ya yükseldi.

İslam Doğru   | 07.07.2021
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl/AA

New York

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, binanın enkazında süren çalışmalarda, 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Cava, bulunan 36 cesetten 29'unun kimliğinin tespit edildiğini belirterek 109 kişinin daha enkaz altında olduğunu kaydetti.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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