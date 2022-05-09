Dolar
15.03
Euro
15.84
Altın
1,859.66
ETH/USDT
2,384.10
BTC/USDT
32,924.00
BIST 100
2,446.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi

Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi.

Harun Reşit Kaymaz   | 09.05.2022
Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi Fotoğraf: Harun Reşit Kaymaz/AA

Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığından geçen yıl emekli olan Murat Işık ile iki yıl önce sosyal medyadan tanışan Moratalla, Işık'ın davetlisi olarak 2 hafta önce Bilecik'e geldi.

Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezerken duygulanan Kübalı hemşire, rüyasının gerçekleştiğini söyledi.

Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Tarih öğretmenimden dinlemiştim, çok da etkilenmiştim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Yajcara Texido Moratalla'yı evinde ağırlayan Murat Işık ise şöyle konuştu:

"İki yıl önce sosyal medya hesabından buluştuk, Diriliş Ertuğrul dizisini seyrettiğini ve çok etkilendiğini söyledi. Mutlaka Bilecik'e gelip 1 hafta ya da 10 gün kalmak istediğini anlattı. Ben de 'buyurun gelin biz sizi misafir ederiz' dedim. 13 gündür biz de gerek ilçeler gerekse de çevre illerimizin hepsini ona gezdirdik. Bizde bulunduğu süre içinde bir ramazan iftarına denk geldi. Sahura, bayrama denk geldi. Akraba ziyaretlerimizi gördü. Evde hanım yemek yaptıysa o da bulaşıkları yıkadı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi

Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi

F1 Miami Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 26'ya yükseldi

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 26'ya yükseldi
Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı