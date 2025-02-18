Libya, 2026'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Libya Başkanlık Konseyi, 2026'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Trablus
Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliğinin, 2026 yılında yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını duyurduğu belirtildi.
Açıklamada, "15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Addis Ababa'da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nde, 2026 yılında yapılması planlanan Afrika-Türkiye Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapması kararı alındı." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan söz konusu kararın, zirveye katılan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi başkanlığındaki Libya heyetinin yaptığı diplomatik çabaların bir sonucu olarak alındığı kaydedildi.
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nde, üçüncüsü ise 2021'de İstanbul'da düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.