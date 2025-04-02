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Dünya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te şiddetli yağış sel ve maddi hasara neden oldu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarındaki Studenicani Belediyesine bağlı Batinci köyünde meydana gelen selde onlarca ev zarar gördü.

Ahmet Nurduhan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te şiddetli yağış sel ve maddi hasara neden oldu Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Ülkede dün gece etkisini artıran yağmur sonrası Markova Nehri'nin taşması sonucu Batinci köyündeki onlarca evi su bastı ve yollarda hasar oluştu.

Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece etkisini artıran yağmur sonrası yaşanan selde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sadiki, "Dün gece buradaki durum çok ciddiydi. Nehrin taşması sonucu köydeki onlarca evi su bastı ama yine de daha büyük bir zarar olmadığı için şanslıyız." dedi.

Belediye ekiplerinin özel şirketlerin desteğiyle nehrin daha fazla taşmaması için gerekli çalışmaları anında başlattığını kaydeden Sadiki, nehirdeki su seviyesinin azaldığını aktardı.

Sadiki, köydeki köprünün sel dolayısıyla ufak çaplı zarar gördüğünü vurgulayarak, köprünün tekrar kullanıma açıldığını söyledi.

Bu arada, bölgede Batinci'nin yanı sıra, Ljubosh, Pintija, Gorno Lisiche ve Dolno Lisiche köylerinde de sellerin yaşandığı ifade edildi.

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