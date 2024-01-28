Kuzey Makedonya'da ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümet kuruldu
Kuzey Makedonya'da ülkeyi seçimlere götürecek teknik (geçici) hükümet, mecliste güven oyu alırken, eski Meclis Başkanı Talat Caferi geçici hükümetin başbakanı oldu.
Üsküp
120 koltuklu Mecliste, geçici hükümetin onaylanması için yapılan oturumda yer alan 111 milletvekilinden 65'i "evet", 3’ü "hayır" oyu kullandı. Oturumdaki bazı muhalefet milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Bu oylamayla Talat Caferi ülkenin ilk etnik Arnavut başbakanı oldu.
Geçici hükümette, ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinden (VMRO-DPMNE) Pançe Toshkovski İçişleri Bakanlığı, Gjoko Velkovski ise Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini yürütecek. Ayrıca bazı bakan yardımcısı pozisyonlarında da muhalefetten isimler yer alacak.
Yapılan değişiklikler ile bir önceki hükümette yer alan başbakan yardımcılıkları da kaldırıldı.
Buna göre Birinci Başbakan Yardımcısı olan Artan Grubi geçici hükümette Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı görevini yürütecek. Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bojan Mariçiç, Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Slavica Grkovska ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bytyqi ise sandalyesiz bakanlar olarak görevlerine devam edecek.
Yeni Başbakan Caferi ve bakanların yemin etmelerinin ardından Caferi, basın toplantısı düzenleyerek gurur, temiz bir vicdan ve tüm sorumlulukla görevi kabul ettiğini söyledi.
Caferi, vatandaşlara karşı sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bilincinde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Genel seçimlerin 8 Mayıs’ta düzenlenmesi bekleniyor
Kuzey Makedonya’da Haziran 2015’te siyasi partilerin ülkedeki siyasi krizin çözüme kavuşması için vardığı ve sonraki dönemlerde de uygulanan "Prjino Anlaşması" kapsamında seçimlerden 100 gün önce hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi seçimlere hazırlayacak teknik (geçici) hükümetin kurulması gerekiyor.
Bu kapsamda, 25 Ocak’ta, Caferi meclis başkanlığından, Dimitar Kovaçevski de başbakanlık görevinden istifa etmişti.
Caferi’nin yerine ise 26 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumda Jovan Mitreski yeni meclis başkanı seçilmişti.
İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.
Talat Caferi kimdir?
Kuzey Makedonya'nın ilk etnik Arnavut başbakanı seçilen Caferi, 1962'de Gostivar şehrine bağlı Forino köyünde doğdu.
İlk olarak 2002'de milletvekili seçilen Caferi, 2004-2006 yıllarında Savunma Bakan Yardımcısı, 2013-2014 yıllarında Savunma Bakanı görevlerini yürütmüştü.
Caferi son olarak, 2017'den bu yana iki dönemdir Meclis Başkanı olarak görev yapıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.