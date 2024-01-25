Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesini test ettiğini duyurdu
Kuzey Kore, geliştirilmekte olan "Bulhwasal-3-31" isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu.
Ankara
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi "Bulhwasal-3-31"in ilk deneme atışını yaptı.
Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.
Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.