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Dünya

Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde kalmasını öngörüyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim tahminlerine göre, önümüzdeki 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde kalmasını öngörüyor

Cenevre

WMO ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı.

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Raporda, "Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu vurgulanan raporda, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma hedefinin hatırlatıldığı raporda, küresel sıcaklıktaki artış trendinin bu seviyelerde olması halinde bu hedefin geçici olarak aşılmasının, giderek artan sıklıkta gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

"Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Barrett, sürekli iklim izleme ve tahmininin, karar vericilere bilim temelli araçlar ve sıcaklıklara uyum sağlanması açısından bilgi sunulması için oldukça önemli olduğunu belirtti.

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