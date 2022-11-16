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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var

Emre Gürkan Abay   | 16.11.2022
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var

Moskova
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor." dedi.

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